Pronta la staffetta a destra: Venuti ai saluti, affondo per Lirola

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il Lecce è a un passo da Lorenzo Venuti, già in prestito nella scorsa stagione e pronto a tornare in giallorosso a titolo definitivo dalla Fiorentina. La società viola punta a chiudere, sempre sulla corsia destra in difesa, per Pol Lirola del Sassuolo, sempre a titolo definitivo. Sullo spagnolo emergono dettagli dal Corriere Fiorentino: richiesta di venti milioni, si conta di chiudere a meno di quindici, agente al lavoro per ridurre le distanze, i viola hanno già un accordo di massima con il giocatore.