Programmazione, gioco, identità. Così i viola possono tornare grandi

La Fiorentina è finalmente tornata nell'élite del campionato. Sono serviti sudore, fatica e sofferenza, ma il progetto è importante

Serviva una stoccata, è arrivata. Contro l'Atalanta la Fiorentina si ritrova in un'altra dimensione, quella dell'élite della Serie A. Lottare per i primi posti è una sensazione che da tempo mancava in casa viola e Repubblica oggi in edicola ne individua i principali concetti: programmazione, identità, gioco brillante. Non ultimo (e da non sottovalutare), il fatto che la squadra di Italiano ci torni dopo aver perso il suo bomber principe, con tutti gli annessi. Il gruppo rema nella stessa direzione, i nuovi si stanno ambientando, il collettivo ha la meglio sul singolo.