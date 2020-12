Fiorentina, programmato il maxi-vertice di mercato. I dettagli

Come riportato da La Nazione, in seguito ai tanti contatti di queste settimane è stato fissato il primo vertice di mercato in casa viola. Il tutto avverrà dopo le importanti sfide in chiave classifica contro Bologna e Lazio. Per la precisione il 7 gennaio, in quel giorno Prandelli, Barone e Pradè si siederanno ad un tavolo per parlare. Insieme a loro i collaboratori stretti e forse anche il presidente Commisso, collegato in videochiamata. Verrà decisa una strategia ed il budget per l’inserimento di un attaccante al posto del partente Cutrone. Inoltre verranno valutate eventuali uscite con la formula del prestito, sono diversi i calciatori gigliati che non stanno trovando spazio nelle rotazioni.

