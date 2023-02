Progetto Studi di cardiologia: nasce l’Associazione Astori

Sarà presentata lunedì alle 12,30 nella Sala D’Arme di Palazzo Vecchio a Firenze l’Associazione Davide Astori, dedicata al capitano della Fiorentina scomparso l’8 marzo 2018 mentre era in ritiro a Udine con la squadra viola prima di una partita di campionato contro l’Udinese. L’Associazione avrà finalità benefiche e svilupperà iniziative e studi scientifici legati al settore cardiologico: l’idea è quella di combattere e progredire nella lotta alla cardiomiopatia aritmogena, causa della morte di Davide nel sonno e di tante altre persone comuni, sportive e non. Una malattia per cui, ancora oggi, non esiste una terapia, ma soltanto l’utilizzo di alcuni farmaci. All’evento saranno presenti il padre Renato, i fratelli Bruno e Marco. Lo scrive Repubblica Firenze.