Contro il Sassuolo molto probabilmente giocherà l’ex di turno Boateng dal primo minuto. Ai suoi lati Chiesa e Sottil. L’alternativa – scrive il Corriere Fiorentino – è la conferma del 3-5-2. In quel caso, come quinto di centrocampo, si aprirebbe il ballottaggio tra Venuti e Sottil, con Ceccherini dietro insieme a Pezzella e Milenkovic. Piccoli dubbi da sciogliere in mattinata.