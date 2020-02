Probabile formazione Udinese: ballottaggi a sinistra e in attacco, De Paul in mediana

La Gazzetta dello Sport schiera il consueto 3-5-2 dell’Udinese con il rientrante Sema a sinistra e la coppia Lasagna-Okaka davanti, mentre il Corriere dello Sport dà fiducia a Nestorovski al posto dell’ex Carpi. C’è anche chi, come Nazione e Corriere Fiorentino, non crede nel recupero di Sema e schiera Zeegelar sulla corsia mancina. Per il resto, pochi dubbi per Luca Gotti, che pure avrebbe voluto il rinvio della partita.

La probabile formazione: Musso; Becao, Ekong, Nuytinck; Larsen, De Paul, Mandragora, Fofana, Sema/Zeegelar; Lasagna/Nestorovski, Okaka.