Probabile formazione: si riparte dalla difesa a tre, Badelj bocciato, torna Benassi

Dopo la pesante sconfitta contro la Roma per 4-1 e l’esonero di Vincenzo Montella, il campionato della Fiorentina di Beppe Iachini riparte da Bologna. Alle 12.30 il derby dell’Appennino, con i rossoblù reduci dalla vittoria esterna contro il Lecce.

Quotidiani concordi sugli uomini che scenderanno in campo al Dall’Ara e sul modulo, 3-5-2. Solo il Corriere dello Sport schiera la formazione gigliata con il 3-4-1-2. In porta ci sarà Dragowski, in difesa Milenkovic, Pezzella e Caceres, sulla fascia destra Lirola, in mediana Benassi, Pulgar (in regia) e Castrovilli, Dalbert a sinistra. In caso di 3-4-1-2, a fare il trequartista sarà l’ex Cremonese. Panchina, dunque, per Badelj. In attacco Vlahovic e Chiesa.