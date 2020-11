Probabile formazione Roma: riposa solo un difensore, spazio ai migliori davanti

Paulo Fonseca non sottovaluta la Fiorentina: lo ha fatto capire in conferenza stampa (LEGGI), e le sue scelte sono la diretta conseguenza. Dzeko sarà supportato in avanti da Mkhitaryan e Pedro, con le geometrie di Veretout e Pellegrini in mezzo al campo. Sugli esterni, vista l’indisponibilità di Santon, Bruno Peres in vantaggio su Karsdorp a destra e Spinazzola a sinistra, mentre in difesa turno di riposo per Kumbulla: a fianco del rientrante Smalling ci saranno Mancini e Ibanez. Confermato Mirante in porta. Il Corriere dello Sport concorda con la Gazzetta e aggiunge che Carles Perez, in dubbio per un infortunio, recupererà al massimo per la panchina.

Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Bruno Peres, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Dzeko.

