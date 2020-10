Probabile formazione Padova: Nicastro perno offensivo, in difesa si candida Andelkovic

Il Padova di Mandorlini è il primo ostacolo della Fiorentina nella Coppa Italia 2020-21. La squadra veneta, secondo la Gazzetta dello Sport, dovrebbe schierarsi con un 4-3-3 che prevede Vannucchi in porta, linea difensiva formata da Fazzi, Pelagatti, Gasbarro, Curcio, centrocampo con Vasic, Ronaldo e Buglia, reparto offensivo con Nicastro, Jelenic e Santini. Il Corriere dello Sport mette in campo il Padova con un 4-3-1-2 con Andelkovic al posto di Fazzi. A centrocampo Della Latta insidia Buglia, in attacco Bifulco potrebbe giocare in sostituzione di Santini.

L’ex arbitro Chiesa elogia celebra Fourneau: “Autorevole, Fiorentina-Udinese direzione da 7”