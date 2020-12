Probabile formazione Genoa: quanti dubbi per Maran, tra modulo e interpreti

Rolando Maran si gioca tutto a Firenze, e sta facendo di tutto per cercare di mischiar bene le proprie carte. La Gazzetta dello Sport schiera un 3-5-2 con il baby talento Rovella in mediana e Shomurodov in attacco ad affiancare Scamacca, mentre il Corriere dello Sport opta per un 4-4-2 senza entrambi e con Pandev e Masiello a dare esperienza. Ballottaggio poi tra Marchetti e Paleari in porta e tra Radovanovic e Lerager al fianco dell’ex di turno Badelj. Ecco i due possibili abiti tattici per il Grifone:

3-5-2: Marchetti; Goldaniga, Zapata, Bani; Ghiglione, Rovella, Badelj, Lerager, Pellegrini; Shomurodov, Scamacca.

4-4-2: Paleari; Goldaniga, Zapata, Bani, Masiello; Ghiglione, Radovanovic, Badelj, Pellegrini; Pandev, Scamacca.

La probabile formazione: c’è ancora Vlahovic davanti, duello per rimpiazzare Pulgar