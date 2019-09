Probabile formazione: debutto da titolare per Dalbert, spazio a Vlahovic

Il Corriere dello Sport ipotizza la probabile formazione della Fiorentina per la partita contro la Juventus. In difesa ci sarà, con tutta probabilità, il debutto di Dalbert da titolare a sinistra. Insieme a lui Lirola, Milenkovic e Pezzella davanti a Dragowski. A centrocampo confermato il trio formato da Castrovilli, Badelj e Pulgar. In attacco il dubbio riguarda Ribery che ha approfittato della sosta per mettere nelle gambe il ritmo partita. Resta sempre in ponte la candidatura di Sottil. Confermato Chiesa, l’attaccante dovrebbe essere Vlahovic. Panchina, quindi, per Boateng. Pedro sarà convocato.