Probabile formazione: confermati gli undici di Bologna. Cutrone parte dalla panchina

Il girone d’andata della Fiorentina si chiude contro la Spal ultima in classifica e reduce dalla sconfitta interna contro il Verona per 2-0. La squadra viola non può assolutamente permettersi di non vincere la partita di oggi pomeriggio. La classifica, d’altronde, è quella che è. Se non è ultima spiaggia, poco ci manca.

I quotidiani non hanno dubbi sulla probabile formazione viola. Si riparte dall’undici sceso in campo a Bologna. Quindi 3-5-2: Dragowski in porta, difesa a tre con Milenkovic, Pezzella e Caceres, a destra Lirola, Pulgar regista con Benassi e Castrovilli mezz’ali, Dalbert sulla fascia sinistra, in attacco Vlahovic e Chiesa. Per Patrick Cutrone potrebbe esserci spazio nella ripresa. L’ex Milan dovrebbe giocare titolare mercoledì in Coppa Italia contro l’Atalanta.