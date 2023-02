Probabile formazione: conferma per Jovic, tornano Barak e Castrovilli

Vigilia di Fiorentina-Empoli, in programma domani alle 15 allo stadio Franchi. Come riportato in "A pranzo con il Pentasport" in onda su Radio Bruno Toscana, la squadra viola dovrebbe scendere in campo con: Terracciano in porta, Dodò a destra, Igor e Milenkovic al centro della difesa, a sinistra ballottaggio tra Biraghi e Terzic, a centrocampo, dove riposerà Bonaventura, agiranno Amrabat, Barak e, se starà bene, Castrovilli. In attacco Nico Gonzalez, uno tra Ikoné e Kouamé, mentre Jovic è in pole su Cabral. Capitolo infortunati: Brekalo non si è allenato nemmeno ieri, mentre Sottil dovrebbe tornare tra i convocati o per il derby contro l'Empoli o per la gara di giovedì contro il Braga.