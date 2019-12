Probabile formazione: Benassi in vantaggio su Badelj, ballottaggio in attacco

Prove di formazione per mister Vincenzo Montella in vista della trasferta di Torino in programma domenica prossima (ore 15:00). Secondo Il Corriere Fiorentino, il tecnico viola dovrà scegliere in attacco tra Vlahovic ed il recuperato Boateng. Molto probabile il rientro tra i titolari di Chiesa, che da ieri si allena in gruppo. Ribery verso il forfait, mentre in difesa Ceccherini sostituirà Pezzella (ancora alle prese con i postumi della frattura allo zigomo). A centrocampo, infine, Benassi in vantaggio su Badelj per una maglia da titolare. Il prescelto completerà il reparto con Pulgar e Castrovilli. CLICCA QUI PER LA PROBABILE FORMAZIONE DEL TORINO: ATTACCO GRANATA DA CODICE ROSSO