Primo obiettivo l’attacco: Iachini studia il casting per la punta

Che la Fiorentina si muoverà e farà qualcosa in attacco non è certo un mistero e anche lo stesso Pradè ieri in sala stampa ha parlato del reparto offensivo dei viola. C’è Vlahovic su cui puntare, certo, ma è innegabile che con un Pedro evanescente e l’infortunio di Ribery sia necessario tornare sul mercato. E allora il Corriere Dello Sport riparte dai soliti nomi accostati alla Fiorentina per la sessione invernale: si riparte da Cutrone (SCHEDA) del Wolverhampton, ma piacciono anche Zaza del Toro (SCHEDA) e pure Petagna (SCHEDA), elemento chiave della pericolante Spal. Non è tramontata nemmeno l’ipotesi che porta a Politano dell’Inter, oggi ancora più suffragata dal fatto che l’esterno ritroverebbe quel tecnico con cui a Sassuolo è definitivamente sbocciato.

E INTANTO OGGI È IN PROGRAMMA UN SUMMIT DI MERCATO