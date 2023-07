Primi segnali dal campo: la posizione di Sabiri e i giovani sotto esame

Il Tirreno e La Nazione in edicola oggi hanno fatto il punto sulla vittoria in amichevole della primissima Fiorentina targata 2023-24, contro la Primavera di Galloppa. 8-1 il risultato (LA CRONACA). C'era curiosità per la prima apparizione di Abdelhamid Sabiri, che non ha fallito l'appuntamento e ha messo a segno due reti partendo a sinistra nella batteria dei trequartisti. Pierozzi, rientrato alla base dopo la stagione alla Reggina, e i giovani Harder e Biagetti si sono ben disimpegnati in attesa di novità sul loro futuro. Si riparte dunque dal 4-2-3-1, da Jovic "ibrido tra punta e trequartista, da un ottimo Terzic nonostante l'arrivo di Parisi e da Castrovilli mediano in attesa del rinnovo di contratto.