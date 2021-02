Primavera, visita all’Empoli per fare il tris di vittorie in sette giorni

Battute le milanesi (Inter in campionato, Milan in Coppa), la Fiorentina Primavera è attesa dal derby in casa dell’Empoli, reduce da un grande successo contro il Genoa. La gara è il recupero della quinta giornata, rinviata ai tempi a causa di un focolaio Covid fra gli azzurri. La zona playoff, per i ragazzi di Aquilani, dista solo due punti, e un successo sarebbe fondamentale. Lo scrive La Nazione.

