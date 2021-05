Primavera, oggi al Bozzi arriva il Torino: vietato sbagliare

Partita estremamente importante quella col Torino per la Primavera della Fiorentina, alle 15 al "Bozzi" si gioca una fetta di salvezza

Gara da dentro o fuori quella di oggi per la Fiorentina Primavera. I ragazzi di mister Aquilani riceveranno il Torino al "Bozzi" - alle 15 il calcio d'inizio e la cronaca del match, targata Violanews. Il successo ottenuto giovedì con l’Atalanta ha interrotto una striscia negativa che durava da sei gare. Ecco perché col Toro - scrive La Nazione - è l’occasione per conquistare una grossa fetta di salvezza. I granata sono terzultimi in classifica, a -7 dai viola. Un successo significherebbe portarsi a +10 sulla zona retrocessione. Aquilani sembra orientato a confermare il 4-3-3 con il quale è arrivato il successo a Zingonia. La nuova riforma del campionato è in attesa di essere ufficializzata dal Consiglio federale del prossimo 8 giugno. Il progetto prevede due sole retrocessioni dalla Primavera 1: l’ultima (Ascoli) più una da decidere nel playout tra penultima e terzultima (al momento Lazio e Torino).