Primavera: ieri giro di tamponi dopo la positività di Munteanu

Nessuna presentazione ieri per il difensore Martinez Quarta. A causa di una positività al Covid-19 rilevata nello staff tecnico la Fiorentina ha deciso di annullare qualsiasi attività media (Iachini non parlerà in conferenza sabato) e resterà nella bolla allenandosi secondo i protocolli previsti dalla Lega Serie A, mentre per i giovani della Primavera ieri c’è stato un nuovo giro di tamponi dopo la recente positività di Munteanu. Lo scrive il Corriere Fiorentino.