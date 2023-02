Primavera, c’è Fiorentina-Cagliari: ritmi forsennati, la vetta è a soli 4 punti

Cinque partite negli ultimi sedici giorni: la Fiorentina Primavera deve riscattare il 2-0 subito dall’Empoli in trasferta nel turno infrasettimanale e torna in campo questa mattina (ore 11) presso lo stadio Torrini di Sesto, dove arriverà il Cagliari. L'’obiettivo, scrive La Nazione, sarà quello di ottenere la settima vittoria nelle ultime otto sfide casalinghe e riprendere il filo con la corsa per i vertici della classifica, visto che il primo posto resta distante solo quattro lunghezze.