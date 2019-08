Prima trasferta: a Genova potrebbero esserci più di mille tifosi viola

Domenica alle 20.45 la Fiorentina sfiderà al Ferraris il Genoa. Per la partita, ha comunicato ieri la società ligure tramite una nota, non sussistono restrizioni in merito alla vendita attinente ai supporter della squadra viola, motivo per cui la speranza in seno all’ATF – scrive La Nazione – è che per il primo match della stagione lontano dal «Franchi» possano essere oltre 1.000 i tifosi della Fiorentina al seguito della squadra.

