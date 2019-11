Presente e futuro: la Fiorentina guarda a Blazic e Scamacca

Sosta di campionato in arrivo e dunque la scena torna a prendersela il calciomercato. La Fiorentina è già al lavoro e come scrive La Nazione l’idea è quella di cercare rinforzi sia per l’immediato che per il futuro. Non solo i ritorni di fiamma per De Paul e Tonali – che il Brescia valuta una cifra vicina ai 50 milioni – ma anche nuovi contatti. Come quelli con il Sassuolo per Gianluca Scamacca (LA SCHEDA), attaccante oggi all’Ascoli, che gli emiliani potrebbero girare ai viola con la stessa formula. Prezzo del cartellino? 1,5 milioni a titolo definitivo. Stessa cifra quella che potrebbe valere Miha Blazic, sloveno classe ’93 del Ferencvaros, che fa della duttilità il suo punto di forza: (LA SCHEDA) può infatti giocare da terzino o davanti la difesa.

