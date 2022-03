Pres. Museo Fiorentina: “Scelto il giglio più vincente. Tifosi divisi? Menomale”

L'intervista al numero uno dell'organizzazione dedicata alla storia viola

"I tifosi si sono divisi sul nuovo logo? Meno male, se fosse accaduto il contrario mi sarei molto stupito". Così David Bini, presidente del Museo Fiorentina, in un'intervista a La Nazione, nella quale spiega che la fortuna di un logo è legata ai risultati che ottiene, come quello dei Pontello. Il giglio scelto è quello con più vittorie della storia viola per numero di trofei conquistati: dodici tra prima squadra e giovanili. "E’ stata un’operazione in stretta collaborazione con la società. Abbiamo elaborato tutta la storia dei vari gigli della Fiorentina, fornendo le basi storiche per scegliere quello migliore". Anche la V sotto al giglio, spiega Bini, parla dell’identità di noi viola. "Altre società hanno fatto un “rebranding“ più estremo, senza legami con la storia dei club". La Hall of Fame 2022 dovrebbe essere più fortunata rispetto alle due precedenti annullate per via della pandemia, mentre il nuovo Franchi ospiterà finalmente a livello fisico il museo.