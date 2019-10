Pres. Mercafir: “Trasferimento possibile in due anni”

E’ caldo, caldissimo il dibattito sul nuovo stadio della Fiorentina. Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha ribadito di volerlo costruire alla Mercafir. Come si legge sul Corriere Fiorentino, quando Palazzo Vecchio ha proposto a Commisso la vecchia soluzione, che usa solo la metà dei 34 ettari, la Mercafir ha dovuto rimettere le mani al vecchio progetto, abbandonato quando l’ipotesi era quella di trasferire il mercato a Castello. E, per realizzare stadio e cittadella nei tempi brevi sperare da Commisso (massimo 5 anni), il trasferimento dei capannoni e degli impianti nell’area nord dovrebbe avvenire per pezzi, liberando man mano aree su cui la Fiorentina potrebbe cominciare a costruire. Una soluzione che ha lasciato più di un dubbio alla Fiorentina. “Noi siamo convinti che lo spostamento sia possibile in 24 mesi” dice Giacomo Lucibello, presidente Mercafir. E 2 anni sarebbero necessari alla Fiorentina per la progettazione e tutti i permessi. L’opzione Campi Bisenzio potrebbe, invece, avere il via libera “in 180 giorni dal giorno della richiesta, come prevede la legge stadi voluta da Nardella” ha sostenuto più volte il sindaco Emiliano Fossi.

