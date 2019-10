Pres. ingegneri: “Restyling? Meglio un altro stadio. Franchi può ospitare rugby e atletica”

Su La Nazione troviamo l’intervista al presidente dell’ordine degli ingegneri Giancarlo Fianchisti, favorele alla realizzazione del nuovo stadio:

E’ arrivato il momento di cambiare, il Franchi non è più adatto. Credo che oggi serva un impianto con due caratteristiche: la funzionalità e la fruibilità. Uno stadio deve essere come un teatro, con le tribune e le curve vicine al campo. E poi ci si deve arrivare bene: servono parcheggi. Il Franchi? Va tutelato in ogni modo. Può ospitare le gare di calcio femminile, le partite di rugby. E l’atletica. Non dimentichiamo che Firenze non ha un impianto dedicato a questo sport. Se la struttura è solida? Il calcestruzzo dello stadio è ottimo. Nervi aveva fatto un gran lavoro e seguì la costruzione da vicino. Non ci sono tracce di degrado, di cedimenti. E’ una bella struttura è vale la pena di valorizzarla senza ‘appiccicarci’ nulla intorno.