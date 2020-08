Pres. Cagliari annuncia: “Abbiamo chiuso l’affare Sottil, lo ha chiesto Di Francesco”

Nel corso dell’intervista rilasciata a L’Unione Sarda, Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha fatto il punto sul mercato del club rossoblu. Tra i giocatori citati c’è anche Riccardo Sottil, ormai ad un passo dal trasferimento in Sardegna: “Marin, che doveva sostituire De Jong nell’Ajax, ci ha fatto capire in poche ore la sua voglia di venire a Cagliari e condividere il nostro progetto. Czyborra arriverà appena risolverà i suoi problemi di salute. E abbiamo chiuso l’affare Sottil, l’attaccante esterno chiesto da Di Francesco. Ma non ci fermiamo”.