Prandelli vuole avvicinare quota 100. E chiudere il digiuno in campionato

Juventus-Fiorentina sarà quasi un testa-coda, con Cesare Prandelli che proprio contro i bianconeri ha conseguito l’ultima vittoria alla guida di un club di Serie A, nel marzo 2019 sulla panchina del Genoa. Come scrive il Corriere dello Sport – Stadio, il tecnico viola spera di riavvolgere il nastro, magari fino al 3-2 firmato Gobbi-Papa Waigo e Osvaldo del 2008, che rappresenta anche l’ultima vittoria viola in casa della Juventus in campionato. Il tecnico, scrive il quotidiano, oltre a voler spezzare il tabù della vittoria, è a caccia del successo numero 100 in campionato sulla panchina della Fiorentina: per ora è fermo a 96 in 196 incontri. La strada è ancora lunga…

