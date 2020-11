Prandelli torna a Firenze. Rocco lo annuncia e ringrazia Iachini

Su La Repubblica questa mattina viene ripercorsa quella che è stata la giornata di ieri in casa Fiorentina con l’annuncio avvenuto in serata (attorno alle 20) dell’esonero di mister Iachini ed il ritorno sulla panchina viola di Cesare Prandelli dopo dieci anni dal suo addio da Firenze.

La dirigenza viola ha optato per questa soluzione tanto da convincere il patron viola Rocco Commisso a dare il via all’operazione. Commisso ha voluto dare il benvenuto all’ex ct della Nazionale italiana elogiandolo per le sue capacità calcistiche ed umane ed il suo trascorso alla Fiorentina. Inoltre il presidente ha ringraziato Beppe Iachini per l’operato svolto fin qui sulla panchina viola, definendolo come uomo traghettatore nella passata stagione e sottolineando l’uomo ed il professionista che si è dimostrato nell’esperienza di tecnico della Fiorentina.

Quest’oggi alle 12 avverrà la presentazione via streaming di Cesare Prandelli che ha appena firmato con la società un contratto fino a giugno 2021. E poi? La società viola cercherà di convincere e programmare un progetto futuro con Maurizio Sarri.