Prandelli sulle orme di Trapattoni per sfatare il tabù post-Nazionale

Non è stata facile, per Prandelli, la seconda vita da allenatore dopo l’esperienza da CT sulla panchina dell’Italia. La Gazzetta dello Sport parla di seconda chance per il tecnico viola, che ha fatto propria la massima di Michelangelo “Mettere in discussione se stessi è il modo migliore per capire gli altri”. Eppure questo è riuscito a pochissimi. Ventura ha rilevato un Chievo in piena crisi dopo il disastroso pareggio di San Siro con la Svezia, Sacchi no riuscì a riportare il Milan ai fasti di un tempo dopo la brusca interruzione con la Nazionale nel 1996; Lippi dopo il Mondiale vinto nel 2006 aveva detto basta, ma poi è tornato con risultati ben più magri due anni dopo. Donadoni non entusiasmò tra Napoli, Parma e Bologna, Zoff portò la Fiorentina ad una salvezza sofferta. L’unico che ha avuto successo dopo la Nazionale è stato Giovanni Trapattoni, campione di Portogallo e Austria con Benfica e Salisburgo. Cesare Prandelli vuole seguire le orme del Trap.

LA PROBABILE FORMAZIONE VIOLA, DUE BALLOTTAGGI