Cesare Prandelli, il nuovo (si fa per dire) allenatore della Fiorentina, ha già cominciato a trasmettere le proprie idee. Come riportato da il Corriere dello Sport-Stadio, ieri è andata in scena la prima seduta tecnico-tattica. Il mister ha parlato a lungo nello spogliatoio, e successivamente sul campo. Come ribadito in conferenza stampa (clicca per leggere), sarà prestata particolare attenzione all’aspetto mentale. La rosa necessita di costante supporto per esprimersi al meglio. “Prandelli ha conosciuto chi non conosceva di persona, ha parlato di valori e comportamenti, ha portato l’attenzione di chi l’ascoltava sulle cose che contano toccando le corde giuste in pochi ed efficaci concetti.” Come anticipato, spazio anche per le prime idee tattiche. Nella partitella disputata a fine seduta, infatti, la squadra si è schierata con un 4-2-3-1. Molto probabilmente sarà questo l’assetto di partenza nelle prossime settimane.

