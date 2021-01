Prandelli, media punti inferiore a Iachini. La Fiorentina viaggia alla velocità del Lecce retrocesso

Con 15 punti raccolti in 16 gare la media punti della Fiorentina è scesa a 0,93, cioè la stessa del Lecce retrocesso la scorsa stagione. Dato inquietante che spinge a raccogliere punti pesanti nelle prossime gare: tra Cagliari, Crotone e Napoli serviranno almeno 5 punti per chiudere il girone di andata a quota 20 e quindi avere una proiezione di 40 a fine anno. Il ruolino di marcia di Prandelli fin qui è inferiore a quello di Iachini (0,77 punti a partita contro 1,14). L’allenatore ha fatto da scudo alla squadra per le critiche post Lazio, lanciando però messaggi chiari sul mercato, dove si aspetta rinforzi in attacco. Altro punto sono i gol mancanti di Ribery, ora ai box: la sua assenza potrebbe rilanciare Callejon, che ha lasciato buone sensazioni nello spezzone di gara dell’Olimpico. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

