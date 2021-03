Prandelli, la lettera e una decisione che scuote il mondo del calcio

La Gazzetta dello Sport di oggi dedica ampio spazio alle dimissioni di Cesare Prandelli, da tecnico della Fiorentina. Sulla rosea viene riportata per intero la lettera scritta dall’allenatore di Orzinuovi. Il pezzo di Luca Calamai ripercorre le fasi che lo hanno portato a maturare questa decisione sofferta, nelle ultime settimane. A cominciare dalla trasferta di Benevento quando, dopo la bella vittoria sulla squadra di Inzaghi, aveva rivelato di sentirsi “stanco dentro”. Un malessere che non se n’era più andato, ma anzi: era tornato ad affacciarsi prepotentemente domenica scorsa, col Milan. Nel dopo partita Cesare aveva disertato la consueta conferenza: troppo forte la tensione, tanto da provocargli un malore, dopo il fischio finale. Punto di non ritorno nel maturare la propria decisione di affrancarsi dalla guida tecnica della “sua” Fiorentina.