Prandelli e Ribery, sei mesi decisivi. Il destino dei due appare collegato

Saranno sei mesi fondamentali per Franck Ribery e Cesare Prandelli: il contratto di entrambi scade a giugno. La decisione sull’allenatore spetterà a Rocco Commisso, che deve dare il via ad un ciclo stabile una volta ottenuta la tranquillità in classifica. Un calendario non tra i più difficili, soprattutto in casa, può essere un buon viatico per tirare le prime somme alla fine del girone d’andata. E le vittorie passano dalle invenzioni di Ribery: i buoni propositi per l’anno nuovo sono il ritorno al gol, preferibilmente in casa, e tante grandi giocate in maglia viola, prima di valutare il futuro. La permanenza è difficile, chiude il Corriere Fiorentino, ma a volte basta poco, come una scintilla con l’allenatore, per cambiare le carte in tavola.

Pradè sul mercato cerca questo tipo di attaccante