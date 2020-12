Prandelli e Preziosi si ritrovano. Nemici sul campo, amici nella vita

Il rapporto tra Prandelli ed il patron del Genoa Preziosi è ottimo. I due si conoscono molto bene e nonostante l’esonero rimediato dal tecnico alla guida dei liguri hanno mantenuto l’amicizia. Fu proprio Preziosi, attraverso una telefonata a mezzanotte, ad annunciare a Prandelli il concreto interesse della Fiorentina. Stima e rispetto reciproco che, come riporta La Nazione, domani lasceranno il ruolo di protagonista al campo. Genoa e Fiorentina stanno attraversando un momento buio della propria storia. I risultati sul campo dipingono le due compagini tra le peggiori della Serie A. Per la Fiorentina questa è stata la peggior partenza in campionato degli ultimi 25 anni. Per chiunque uscirà sconfitto si delineerà una settimana da incubo.

