Prandelli carica: “La Fiorentina di Basilea può battere il West Ham”

L'ultimo tecnico capace di portare la Fiorentina in Champions League benedice la spedizione in Cechia della squadra di Italiano

Cesare Prandelli, che il 6 giugno, giorno prima della finale di Conference League sarà protagonista a Fiesole in una serata in onore della sua Fiorentina, ultima a giocare in Champions, ha parlato al Corriere dello Sport dicendo brevemente la sua su Fiorentina e West Ham: "Sarebbe un successo straordinario, un vero trionfo. Il West Ham è un avversario di ottimo livello, ha giocatori forti, ma la Fiorentina di quest’ultimo periodo, quella dei supplementari di Basilea, del secondo tempo della finale di Coppa Italia e degli ultimi minuti della gara con la Roma ha tutto per riuscirci. Martedì sera, da Fiesole, invieremo un grande in bocca al lupo a Vincenzo e ai suoi ragazzi".