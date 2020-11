Prandelli, al via l’operazione spagnola: l’obiettivo è recuperare Borja, Callejon e Lirola

Prandelli nella sua seconda avventura viola sarà alle prese con diverse situazioni da aggiustare. Una di queste sarà quelle di recuperare tre giocatori arrivati in viola con l’obiettivo di ritagliarsi uno spazio importante e che per un motivo o per un altro non ci sono ancora riusciti. Lirola, Borja Valero e Callejon sono i tre calciatori in questione. L’esterno basso arrivato dal Sassuolo non ha mai convinto a pieno e la nuova costruzione del gioco potrebbe portare dei benefici all’ex Sassuolo. Borja Valero è pronto a tornare dopo l’infortunio maturato nella gara contro l’Inter. I soli 40 minuti disputati fin qui dal Sindaco sono inevitabilmente pochi e la nuova avventura in viola deve ancora decollare. Callejon invece è ancora alle prese con il Covid-19 e appena tornerà a disposizione diventerà l’arma in più di Prandelli e finalmente nel suo ruolo in un ipotetico 4-2-3-1 o 4-3-3. Lo scrive il Corriere dello Sport Stadio.

