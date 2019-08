Pradè tratta Laxalt, attenzione alla concorrenza

Secondo quanto riportato da Repubblica, il Direttore Sportivo viola guarda con attenzione in casa milanista. L’uruguaiano Diego Laxalt (LA SCHEDA) piace molto alla squadra mercato. Giocatore rapido e duttile si distingue nella fase offensiva, può giocare come terzino o come esterno di centrocampo. Con la maglia rossonera non ha trovato continuità a causa di prestazioni sottotono ed alcuni problemi fisici, cerca il rilancio. Su di lui c’è anche l’Atalanta di Gasperini, in cerca di forze nuove per affrontare al meglio le tre competizioni.