Pradè non molla Tonali. Sottil convince Montella: sarà lui il vice Chiesa

Secondo quanto riporta La Nazione, nonostante l’arrivo di Erick Pulgar, per la Fiorentina resistano le candidature a centrocampo di Diego Demme (SCHEDA) e Sander Berge (SCHEDA). Pradè sta tenendo vivi i contatti con procuratori dei due giocatori ed i club in cui militano, ma al contempo non ha mollato l’idea di portare a Firenze Sandro Tonali (SCHEDA). In attacco Sottil ha convinto Montella e verrà confermato nella rosa della prima squadra: sarà l’alternativa a Federico Chiesa. Simeone, intanto, continua ad allenarsi, ma il suo futuro pare essere sempre più lontano da Firenze e i prossimi giorni potrebbero essere decisivi.