Pradè e Barone, blitz a Londra: strappo ricucito con il Chelsea dopo il caso-Salah

Colazione con il Chelsea, a pranzo con l’Arsenal e nel primo pomeriggio l’appuntamento con il Tottenham. Questo nel dettaglio il viaggio di Pradè e Barone a Londra il 22 novembre raccontato da La Nazione, che sottolinea come soprattutto siano ripresi i rapporti con i blues dopo la crisi (e la conseguente rottura) causata da Salah e dal mancato arrivo di Pasalic nel 2018. “Dappertutto, ma non alla Fiorentina” fu la ripicca degli inglesi dopo che i londinesi erano stati portati in tribunale per la richiesta di risarcimento (32 milioni) chiesti dai viola per l’egiziano. La sentenza della Fifa e il Tas rigettarono l’impianto accusatorio della Fiorentina, che solo con l’ultimo blitz hanno incontrato i dirigenti londinesi per ristabilire contatti e occasioni di confronto: il cambio di proprietà è stato ovviamente decisivo.