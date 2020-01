Pradè, braccio di ferro con il Sassuolo e mossa tattica. E occhio alla pista spagnola

È braccio di ferro tra Fiorentina e Sassuolo per Duncan e tra viola e Torino per Meitè e Bonifazi. L’affare per il centrocampista neroverde si è complicato, Pradè non molla e forse anche come tattica di disturbo ha provato a dirigersi su Caprari della Sampdoria, trattato proprio dagli emiliani. Quanto al difensore granata, ancora nicchia ad accettare la Spal. Oltre ai tre tavoli italiani, la Fiorentina si sta muovendo anche su un quarto, misterioso, in Spagna, da dove potrebbe arrivare il colpo a sorpresa. Lo scrive La Nazione.