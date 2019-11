Pradè allontana Florenzi e fa scudo totale su Montella: la società è con l’allenatore

La sconfitta di Cagliari brucia ancora, ma la Fiorentina fa scudo su Montella, che in questi giorni ha subito più di una critica. Un paio di giorni fa era stato il dg Barone a ribadire la fiducia, ieri anche il ds Pradè ha voluto sottolineare la posizione della società. Lo stesso dirigente viola intanto allontana il nome di Alessandro Florenzi, in uscita dalla Roma e che rimbalzato anche in ottica viola. “Non ho parlato con lui, con il suo agente e nemmeno con la Roma”, ha detto a margine della presentazione del libro ‘Volevo fare il calciatore’. Lo scrive il Corriere Fiorentino.