Pradè al lavoro per sfoltire la rosa. Boateng è tornato, ma non resterà

Arrivato a Firenze in ritardo di 48 ore rispetto ai compagni per un permesso concesso dalla società, Kevin Prince Boateng si è sottoposto all’esame del tampone ed è risultato negativo. Così l’attaccante viola ha potuto aggregarsi al resto del gruppo per effettuare il primo allenamento agli ordini di Iachini. Sicuramente però il futuro di Boateng – che da gennaio era stato girato in Turchia in prestito al Besiktas – non sarà a Firenze. Pradè ieri era a Milano anche per cercare di sfoltire una rosa che si è affollata con il rientro dei 27 prestiti. Lo scrive La Nazione.

