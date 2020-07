Polverosi: “Iachini e Pioli, due conferme meritate. Ora ci vuole il mercato”

Sul Corriere dello Sport di oggi si fa un parallelo tra le conferme di Beppe Iachini e Stefano Pioli rispettivamente da parte di Fiorentina e Milan. I due sono amici di vecchia data, già compagni di squadra nel Verona e nella Fiorentina e sono stati protagonisti di una storia simile. “Sono due conferme meritate” scrive Alberto Polverosi che sul mister viola aggiunge: “Iachini ha rigenerato la Fiorentina? Sì, allora se al suo posto non può arrivare Emery, Ancelotti, Spalletti, Mourinho e tanto meno Klopp, perché cambiare? (…) Ora però tocca a Gazidis e a Còmmisso: li hanno confermati e devono consegnare ai loro allenatori due squadre molto più forti, da Champions per Pioli, da Europa League per Iachini”.