Polverosi: “Conference League? Coppa meno prestigiosa, ma serve per crescere”

"Con tutta la stima e con tutto l’ottimismo possibile e immaginabile era difficile pensare che la Fiorentina, questa Fiorentina, arrivasse così in alto. Fosse così tanta e così bella, così vera e così squadra. E che, per cortesia, non vengano fuori discorsi strani e sbagliati sul percorso facile, sulle avversarie abbordabili. Quando la leggendaria Fiorentina del primo scudetto, quella di Julinho e Montuori, arrivò in finale di Coppa dei Campioni col Real Madrid, incontrò l’IFK Norrkoping, il Grasshoppers e solo in semifinale l’ostacolo tosto della Stella Rossa. E i leoni di Ibrox, quelli che vinsero la Coppa delle Coppe nel ‘61, prima di battere in finale i Rangers eliminarono il Lucerna e la Dinamo Zagabria, mica squadroni. (...) Questa finale di Conference resterà nel cuore di Firenze. E’ la coppa meno prestigiosa, ma per la Fiorentina può diventare una tappa fondamentale per vincere e crescere."