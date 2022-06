Politano, concorrenza folta: sondaggio anche del Milan

Ve ne abbiamo parlato ieri: la Fiorentina ha iniziato a sondare il terreno per Matteo Politano, in uscita dal Napoli. Il club viola, però, non è l'unico ad aver messo gli occhi sull'ex Sassuolo. Come scrive, infatti, il Corriere dello Sport, anche il Milan avrebbe messo nel mirino il giocatore. I rossoneri cercano un giocatore di livello sulla corsia opposta a quella di Rafael Leao.