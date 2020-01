Pol Lirola, la vecchia conoscenza di Iachini da rilanciare

Pol Lirola è stato uno degli investimenti più importanti del calciomercato estivo, tuttavia, in questa prima parte di stagione ha deluso. Uno dei compiti di Beppe Iachini sarà quello di rilanciare il laterale spagnolo, suo fedelissimo ai tempi del Sassuolo. I due si conoscono molto bene, il riformarsi della coppia potrebbe avere una grande importanza. Come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, il tecnico marchigiano lo utilizzava sia nel 3-5-2 che nel 4-3-3, senza mai rinunciarvi. Alla Fiorentina serve il suo terzino destro, per cominciare al meglio il 2020. Corsa, velocità ed inserimenti per tornare a dominare la fascia destra.