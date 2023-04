Poesio scrive: “Due indizi fanno suonare il campanello d’allarme”

"Se due indizi non fanno ancora una prova, devono però far suonare un campanello d’allarme. Perché se è vero che la Fiorentina ha conquistato il meritato accesso alla semifinale di Conference League, il modo con cui i viola sono arrivati al traguardo ha lasciato non poco a desiderare. Sbagliato l’approccio, sbagliato l’atteggiamento per buona parte della partita, i viola di Italiano si sono ritrovati a un certo punto con lo spettro dei supplementari contro una squadra decisamente inferiore, sia sotto l’aspetto tecnico sia tattico. Scampato pericolo dunque, ma anche un monito in vista del prossimo doppio confronto dove il livello potrebbe alzarsi e dove certe sbavature potrebbero risultare più dannose".