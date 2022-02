Poco tempo ma tanto da fare: Italiano vuole giocatori pronti subito

Italiano vuole giocatori pronti subito per la sua Fiorentina. I viola devono fare i conti con l'ingresso di alcuni volti nuovi

Non è semplice trovarsi a metà stagione senza più l'attaccante principe e con diversi volti nuovi da far rendere al meglio. Lo sa bene Vincenzo Italiano, che dopo l'addio di Vlahovic è in una vera e propria corsa contro il tempo per adattare Cabral, Piatek e Ikoné al suo 4-3-3. Un vuoto che non si riempie facilmente e che questa sera potrebbe essere colmato - almeno sulla carta dal polacco supportato da Gonzalez e Ikoné. Bisogna crescere da subito con l'intesa, conoscere i propri compagni, avere da subito i meccanismi giusti. Mica facile, almeno da subito. Ikoné sin da subito ha però mostrato le sue qualità con il Napoli: la tecnica e la rapidità saranno molto utili al gioco della Fiorentina. Servirà una subitanea alchimia anche con gli altri nuovi arrivati: Italiano deve fare in fretta.