Poche gioie per le proprietà straniere: Suning apre il conto, ma Commisso…

La proprietà dell’Inter, Suning, potrebbe essere la prima straniera in Italia ad ottenere il titolo. La Gazzetta dello Sport rompe gli indugi e parla apertamente di Scudetto per l’Inter, mentre sottolinea una certa difficoltà, fin dalle prime uscite, per le proprietà straniere in generale: “Da dimenticare la parentesi di Li Yonghong col Milan, con tanti soldi bruciati e debiti lasciati. Ci ha pensato Elliot a ridare ai rossoneri struttura e ambizioni. […] Pallotta con la Roma non ha alzato trofei, ora ci proverà Friedkin. Saputo ha vinto la B col Bologna, ma in A lotta per la salvezza. Commisso non riesce ancora a far decollare la sua Fiorentina, Krause (Parma) e Platek (Spezia) sono agli inizi e sperano nella salvezza”.