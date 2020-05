Playoff e playout, i club sono contrari. I motivi del rifiuto

Per quali ragioni le società di A non gradiscono l’ipotesi playoff e playout, tanto cara alla FIGC di Gravina? La Gazzetta dello Sport risponde che è questione di investimenti e calendario: il mercato invernale è stato finanziato per un certo tipo di seconda parte di stagione, e il calendario ha messo davanti impegni diversi per ogni squadra da gennaio a marzo. Ci sono formazioni che devono ancora affrontare partite proibitive e altre che le hanno già giocate. Per questo chiunque, da chi si gioca la salvezza a chi lotta per lo scudetto, vorrebbe evitare uno scenario del genere e giocarsi sul campo il finale di stagione.